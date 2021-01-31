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Trafikte 3 kadını sopayla dövmüştü, cezası belli oldu

Mersin'de, trafikte 3 kadına şiddet uygulayan Ali G.'nin cezası belli oldu. Kızıyla tartışan kadınlara sopayla saldıran Ali G.'ye toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza, para cezasına çevrilerek ertelendi. Karara tepki gösteren avukat Hibe Gökalp, üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi

SON DAKİKA! Trafikte 3 kadına sopalı dayağın cezası belli oldu
Trafikte 3 kadına sopalı dayağın cezası belli oldu
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DHA

Mersin'de, trafikte 3 kadına şiddet uygulayan Ali G.'ye (57) toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, ceza, para cezasına çevrilerek ertelendi. Karara tepki gösteren avukat Hibe Gökalp, üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi.

Olay, geçen yıl 28 Nisan Salı günü merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2'inci Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, baba ve kızından şikâyetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, her 2 tarafın da ifadesine başvururken, doktordan raporlar alındı. Birbirlerinden şikâyetçi olan taraflar, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundular.

KIZINI KORUMAK İÇİN VURMUŞ

Sanık Ali G. hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Ali G., mağdur kadınlar Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek, kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi. Mağdur kadınlar ise, sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.

'CEZA YETERSİZDİR, İTİRAZ EDECEĞİZ'

Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi. Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek üst mahkemeye itirazda bulundukları söyledi. Gökalp, "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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