Sağanak ve çöl tozu uyarısı geldi! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Sivas, Kayseri ve Malatya çevreleri ile Kastamonu ve Karabük’ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, gece ve sabah yer yer puslu ve sisli

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu