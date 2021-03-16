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Son dakika haberler... İzmir'de trans birey cinayetinde 3 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde, 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in (36) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Son dakika: Trans birey cinayetinde 3 tutuklama - Haberler
Trans birey cinayetinde 3 tutuklama
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DHA

Olay, geçen perşembe saat 23.45 sıralarında bir apartmanda meydana geldi. 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in 4'üncü katta oturduğu dairenin bir üst katında yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmesi üzerine aparman sakinleri durumu, Yüksel´in yakınlarına bildirdi.

DHA'nın haberine göre, daireye giren yakınları, Yüksel´in çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi.

Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çekyatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, olaya karıştıkları ileri sürülen S.G, M.İ, T.T. ve L.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin verdikleri ifadede Yüksel ile tartıştıktan sonra kavga ettiklerini, başına darbe alan Yüksel'in öldüğünü söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G, M.İ ve T.T. tutuklandı, L.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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