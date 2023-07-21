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Tottenham aktif olarak savunmaya takviye arayışında ve Micky van de Ven ve Edmond Tapsoba gibi diğer savunma oyuncularıyla da bağlantıları var.

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Savunmayı güçlendirmek teknik direktör Ange Postecoglou'nun hücumcu oyun tarzı için çok önemli ve kulüp yönetimi de savunma rotasyonunu sağlamlaştırmaya kararlı.