SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Davinson Sanchez, İspanya'ya transfer oluyor
Galatasaray'ın gündemindeki Davinson Sanchez, İspanya yolunda... Kolombiyalı savunma oyuncusu için harekete geçen Real Betis'in Tottenham ile 7 milyon Euro karşılığında anlaştığı; Davinson Sanchez'in de yıllık 2 milyon Euro'luk teklife 'Evet' dediği öğrenildi
Tottenham'ın gelecek planları arasında yer almayan Davinson Sanchez'in geleceği hakkında sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan oyuncu hakkında transfer iddiaları yer alıyor.
Victor Nelsson'a talip olan Londra ekibinin, Danimarkalı yıldız için Davinson Sanchez'i devreye soktuğu ve Kolombiyalı savunmacının bonservisini vererek Nelsson'un ücretini aşağı çekmeye çalıştığı öğrenilmişti.
Ancak La Liga ekibi Real Betis, Kolombiyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için öne geçmiş durumda.
TMW'nin haberine göre Real Betis ile Tottenham arasındaki görüşmeler 'oldukça ilerlemiş' görünüyor ve 'bir hafta içinde nihai kararın verilmesi bekleniyor'.
Görüşülen ücretin 7 milyon Euro civarında olduğu bildiriliyor.
Bu meblağın Tottenham için ideal bir ücret olmadığı; ancak Sanchez'in sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona ereceği ve potansiyel olarak serbest transferle ayrılmasına izin verebileceğine vurgu yapıldı.
Tottenham aktif olarak savunmaya takviye arayışında ve Micky van de Ven ve Edmond Tapsoba gibi diğer savunma oyuncularıyla da bağlantıları var.
Savunmayı güçlendirmek teknik direktör Ange Postecoglou'nun hücumcu oyun tarzı için çok önemli ve kulüp yönetimi de savunma rotasyonunu sağlamlaştırmaya kararlı.
Sanchez 2017 yılında Tottenham'a 42 milyon Euro gibi önemli bir ücret karşılığında katıldı ve o dönemde kulübün en pahalı transferlerinden biri oldu.