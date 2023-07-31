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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe transferleri açıkladı! Mert Müldür ve Miha Zajc... - Son dakika FB transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!

        Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 10:01
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        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
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        Transferde bir süredir suskun kalan Fenerbahçe sessizliğini iki anlaşmayla birden duyurdu. Sarı-lacivertliler bir süredir bonservis pazarlıkları yaptığı Sassuolo'yla Mert Müldür için anlaşmaya vardıklarını duyururken sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile de el sıkıştı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

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        Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız."

        BU GECE GELİYORLAR

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür'ün, bu gece saat 23.45 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde kalan Miha Zajc'ın da aynı saatlerde İstanbul'da olacağı öğrenildi.

        Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Sassuolo'ya Mert Müldür için 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli futbolcu ise sarı-lacivertlilerden yılda 1.8 milyon Euro alacak.

        MERT MÜLDÜR KİMDİR?

        3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen Mert, futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı. 2018 yılında Rapid'in A takımına yükselen genç sağ bek, 2019 yılında 4.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Sassuolo'ya transfer oldu.

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        İtalyan ekibinde 4 sezonda 90 maça çıkan Mert, 2 gol atıp 5 de asist yaptı. Genç yıldız, A Milli Takım ile ise 18 maçta forma giyerken, 1 gol attı.

        SAVUNMANIN JOKERİ!

        Asıl mevkisi sağ bek olan Mert, sol bek ve stoper bölgelerinde de görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

        Doğum tarihi: 3 Nisan 1999

        Doğum yeri: Wien

        Boyu: 1.84

        Pozisyonu: Sağ bek, sol bek, stoper

        Uyruğu: Türkiye, Avusturya

        Kullandığı ayak: Sağ

        Milli Takım geçmişi: 18 maç 1 gol

        Oynadığı kulüpler: Rapid Wien, Sassuolo

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