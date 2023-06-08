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Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

Galatasaray, yeni sezonda Avrupa'da adından söz ettirecek bir kadro kurmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans'ı kadrosuna katmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

    Galatasaray'ı bu yaz hareketli bir transfer dönemi bekliyor. 23'üncü şampiyonluğunu kutlayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılarak başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

    İddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, orta sahayı da dünya çapında bir isimle güçlendirmek istiyor.
  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

    Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde bonservisi elinde olan yıldız futbolcuları listesine aldı. 
  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

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  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

    Premier Lig'de bu sezon bir alt lige düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu serbest statüde bulunuyor.
  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

    Tielemans ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray yönetimi, olumlu yanıt aldı. 
  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

    Sarı kırmızılıları 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme şartlarını görüşüyor.
  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

    Youri Tielemans bu sezon Leicester City formasıyla 37 maçta forma giydi. 
  • Son dakika transfer haberi - Galatasaray'dan Youri Tielemans atağı

    Bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 2 de gol pası verdi. Belçika milli takımında da 58 maça çıkan Tielemans 5 gol attı.

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