SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha'da flaş detayı İngilizler duyurdu: Çılgın teklifi reddetti

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BBC Sport'ta yer alan habere göre Crystal Palace, kariyerinin büyük bölümünü kulüpte geçiren Zaha'ya haftalık 200 bin sterlin teklif etti.

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Bu teklif, Zaha'nın 2022-23 sezonunda kazandığı 130 bin sterlin'in bir buçuk katı durumunda...