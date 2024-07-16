Son dakika haberi Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında başkan yardımcısı adayı JD Vance de yer aldı

Anadolu Ajansı Giriş: 16.07.2024 - 06:16 Güncelleme: 16.07.2024 - 06:25 facebook

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