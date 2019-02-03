ABD Başkanı Donald Trump CBS'e verdiği röportajda, Irak'ta bulunan Amerikan askerlerini ülkede tutmak istediğini söyledi.

Trump, Irak'taki Amerikan askerlerinin 'İran'ı izlemek için' gerekli olduğunu söyledi. ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığına da değinen Donald Trump, bu ülkedeki asker sayısını azaltmak ve sadece istihbaratı bırakmak istediğini söyledi.

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