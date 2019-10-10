ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yaptığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak yeni bir tweet daha attı.

Trump tweet mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye kürtlere saldırmayı uzun zamandır planlıyordu. Birbirleriyle her zaman savaştılar. Operasyon bölgesinde hiç askerimiz yok. Bitmeyen savaşları bitirmeye çalışıyorum. Tüm taraflarla konuşuyorum. Bazıları bölgeye onbinlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Başkaları uzak durun, Kürtler kendi savaşlarını savaşsın dedi (her ne kadar bizim mali yardımımızla olsa da). Kuralına göre oynamazlarsa Türkleri hem ekonomik anlamda hem de yaptırımlarla vuracağımı söyledim. Yakından izlemedeyim.