Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.959,05 %1,00
        DOLAR 37,9842 %0,23
        EURO 41,4762 %0,15
        GRAM ALTIN 3.712,03 %0,18
        FAİZ 39,97 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,08 %-0,10
        BITCOIN 85.866,00 %0,57
        GBP/TRY 49,2843 %-0,01
        EUR/USD 1,0886 %-0,16
        BRENT 71,21 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 6.068,88 %0,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: TÜİK işsizlik verilerini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        TÜİK'in verilerine göre 2024'te işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        ABONE OL

        TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49.5 OLDU

        İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu.

        REKLAM

        Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

        İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54.2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

        İşgücü 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,0, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Son 12 yılın en düşük işsizlik oranı" ifadelerini kullandı.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16.3 OLDU

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu.

        Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

        ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 26.7 OLDU

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu.

        Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Trump'tan Fed açıklaması
        Trump'tan Fed açıklaması
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!