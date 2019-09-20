Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 oranında azaldı; Ağustos ayında 58.3 olan endeks, Eylül ayında 55.8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül 2019:

TÜİK'in açıkladığı verilere göre gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustos ayında 77,8 iken, eylül ayında yüzde 4.9 oranında azalarak 74 oldu.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİNDE GERİLEME

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 74.3 iken, Eylül ayında yüzde 4.4 oranında azalarak 71'e geriledi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 58,.3 iken Eylül ayında yüzde 5.1 düşerek 55.3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 22.7 iken, Eylül ayında yüzde 0.6 oranında artarak 22.8'e ulaştı..

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2019: