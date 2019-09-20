Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Son dakika! Tüketici güveni eylülde düştü

HABERTURK.COM

TÜİK eylülde tüketici güven endeksinin yüzde 4.3 düştüğünü bildirdi. Eylül ayında endeks 58.3'ten 55.8'e geriledi...

son dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 oranında azaldı; Ağustos ayında 58.3 olan endeks, Eylül ayında 55.8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül 2019:

TÜİK'in açıkladığı verilere göre gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustos ayında 77,8 iken, eylül ayında yüzde 4.9 oranında azalarak 74 oldu.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİNDE GERİLEME

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 74.3 iken, Eylül ayında yüzde 4.4 oranında azalarak 71'e geriledi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 58,.3 iken Eylül ayında yüzde 5.1 düşerek 55.3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 22.7 iken, Eylül ayında yüzde 0.6 oranında artarak 22.8'e ulaştı..

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2019:

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖTV ve KDV'de artış bekleniyor
İŞ-YAŞAMİki önemli vergide artış bekleniyor
Posta sektöründe "sınır ötesi ücretler" için olağanüstü zirve
İŞ-YAŞAM"Sınır ötesi ücretler" için olağanüstü zirve
Son dakika! İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri başlıyor
İŞ-YAŞAMBakan duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor
Kafkas Şekerleme konkordatodan çıktı
İŞ-YAŞAM'Kestane şekeri' kurtuldu
Türkiye'de satın alma ve birleşme görünümü
İŞ-YAŞAMTürkiye'de satın alma ve birleşme görünümü
ASO'dan piyasayı canlandırma önerileri
İŞ-YAŞAM"Ticari kredi kartı limitleri 200 milyar TL ...
DEİK, "Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019" raporu
İŞ-YAŞAMBrexit'e rağmen Türk yatırımcı için İngiltere ...
Sakarya ekonomisine 2 milyar liralık fındık katkısı
İŞ-YAŞAMSakarya ekonomisine 2 milyar liralık fındık katkısı
Türkiye'nin hayvan varlığı 70 milyona yaklaştı
İŞ-YAŞAMTürkiye'nin hayvan varlığı 70 milyona yaklaştı
Niğde elması ihracatında hedef 10 bin ton
İŞ-YAŞAMHedef 10 bin ton ihracat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X