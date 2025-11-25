Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Tülay Hatimoğulları: Bu görüşme tarihi bir adım oldu | Son dakika haberleri

        Tülay Hatimoğulları: Bu görüşme tarihi bir adım oldu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidişi ile ilgili "Bu görüşme Türkiye'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan; yapıcı, kapsayıcı ve umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme, Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:08 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        (DHA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Türkiye’nin ve bölgenin barışa ihtiyacı var. Herkes bu perspektiften bakabilmeli, ona göre bir pratik ortaya koyabilmeli" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Toplantıya, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle sadece kadınlar katıldı. Hatimoğulları, "Biz kadınlar şiddeti yaşamın her alanında yaşıyoruz. Kadına yönelik şiddet münferit değildir. Erkek-devlet şiddeti kapitalizmle el ele vererek kendini yeniden üretiyor. İçişleri Bakanı, kadın cinayetlerinin yüzde 25 azaldığını iddia ediyor. Oysa 2025'in ilk 10 ayında 235 kadın cinayeti, 247 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Şüpheli ölümler, kadın cinayetlerini aşmış durumda. Araştırılmıyor, üstü örtülüyor. Her gün kadınların erkekler tarafından öldürüldüğüne tanıklık ediyoruz. Daha dün Nuran Şimşek boşandığı erkek tarafından katledildi, hayattan kopartıldı. Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Mizgin Ertekin, Ankara'da kaldığı öğrenci yurdundan düşerek hayatını kaybetti. Genç kadınlar öğrenci yurtlarında güvende değiller. Bizler 'şüpheli' denilerek üstü örtülmek istenen kadın cinayetlerini çok iyi biliyoruz; intihara sürüklenen kadınları da sevdiği yakını olan erkekler tarafından katledilen kadınları da. Gülistan Doku, Rabia Naz, Narin Güran ve Rojin Kabaiş, delilleri karartılan dosyalardan birkaç tanesi. Rojin Kabaiş’in dosyasında iki DNA örneği, kan lekesi ve şüpheli araç bilgisi olmasına rağmen intihar iddiasının korunması, genç bir kadının ölümünün devlet eliyle karartıldığına dair kaygıları büyütüyor. Rojin’in dosyası derhal aydınlatılmalıdır. Bizler susmayacağız" dedi.

        REKLAM

        'BU ÜLKENİN BARIŞINI KADINLAR KURACAK'

        Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Hatimoğulları, "Barış ve demokratik toplum süreciyle çatışmaların durmuş olması çok kıymetli. Bölge kaynıyor. Bitmeyen savaş ve çatışmalarda en ağır bedeli kadınlar ödüyor. Savaşta ilk hedef kadın bedeni oluyor, ilk sessizleştirilen kadın sesi oluyor. Göç yollarında kaybolan kadınların dramı, insan tacirlerinin eline düşen genç kadınların trajedisi, savaşın kadınlara nasıl bir yıkım getirdiğinin acı gerçekliğini gözler önüne seriyor. Biz kadınlar Türkiye'nin bu trajediden kurtulması için barışa dört elle sarılıyoruz. Bizler barış sürecinde yalnızca izleyici değil, doğrudan özneleriz. Barış erkek egemen siyasetle değil, kadın özgürlükçü bir siyasal ve toplumsal dille inşa edilir. Barışa İhtiyacım Var İnisiyatifi, Kadın Özgürlük Meclisi ve DEM Parti Kadın Meclisi, bu hattın en somut taşıyıcılarıdır. Barış masalarında eşit temsili, karar mekanizmalarında etkin rol almayı vazgeçilmez görüyoruz. Bugün buradan güçlü bir iradeyle sesleniyoruz; bu ülkenin barışını kadınlar kuracak. Bu toprakların karanlığını kadınların cesareti dağıtacak. Yaşamı, demokratik geleceği, eşitliği kadınlar inşa edecek" diye konuştu.

        'BU GÖRÜŞME, TARİHİ BİR ADIM OLDU'

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidişi ile ilgili Hatimoğulları, "Partimiz adına bu heyette Gülistan Kılıç Koçyiğit vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan, giden komisyona bir defa daha teşekkür ediyoruz. Bu görüşme Türkiye'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan; yapıcı, kapsayıcı ve umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme, Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir. Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz Meclis Başkanı ve komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır. Türkiye halklarının geleceği için bu sürecin başarıya ulaşması şart. Başarıya ulaşmasının yolu, iktidar ve muhalefetin süreci; tam, açık ve cesurca sahiplenmesiyle; barışın daha çok toplumsallaşması için çalışmasıyla mümkündür. Komisyonun Öcalan'la görüşmesinin 86 milyona zarar değil, yarar sağladığı görülecektir. Türkiye'nin ve bölgenin barışa ihtiyacı var. Herkes bu perspektiften bakabilmeli, ona göre bir pratik ortaya koyabilmeli. DEM Parti olarak, bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğu büyüktür. Bu yolun ilerlemesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Barış, bir tarafın çabasıyla değil, hepimizin ortak iradesiyle inşa edilir. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz; komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenleme aşamasına hızla geçilmesidir" dedi.

        'TUTATAKLARIN HERKESE AÇIK OLMASINI İSTİYORUZ'

        Toplantının ardından İmralı ziyaretine ilişkin soruları yanıtlayan Hatimoğulları, "Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yarın komisyon toplandıktan sonra Komisyon Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yapacak. Biz DEM Parti olarak tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz. Ama bunun kararı yarın komisyonda alınacak" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt