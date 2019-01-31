Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı turizm verilerini açıkladı. Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12.3 artarak 29.5 milyar dolar oldu. 2018 yılı sonu itibarıyla 39.2 milyon yabancı turist, 32.3 milyar dolar turizm geliri hedefleniyordu.

YABANCI ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI 617 DOLAR

Turizm gelirinin yüzde 81.8'i yabancı ziyaretçilerden elde edildi. Gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar oldu. Yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 doları buldu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞ SAYISI YÜZDE 5.7 AZALDI

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi, kişi başı ortalama harcamaları ise 584 dolar oldu.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %7,1 arttı



Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,1 artarak 6 milyar 540 milyon 434 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %82,6'sı yabancı ziyaretçilerden, %17,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 151 milyon 469 bin $'ını kişisel harcamalar, 1 milyar 388 milyon 965 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Turizm geliri 2018 yılında bir önceki yıla göre %12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %81,8'i yabancı ziyaretçilerden, %18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Bu yılki gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin $'ını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 678 $ oldu



Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 649 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 828 $ oldu.



Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 647 $, yabancıların ortalama harcaması 617 $, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 $ oldu.



Turizm geliri ve gideri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2018



Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.



Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %17 arttı



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17 artarak 9 milyon 651 bin 740 kişi oldu. Bunların %85,8'ini 8 milyon 283 bin 235 kişi ile yabancılar, %14,2'sini ise 1 milyon 368 bin 505 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişi oldu. Bunların %85,4'ünü 38 milyon 951 bin 902 kişi ile yabancılar, %14,6'sını ise 6 milyon 676 bin 771 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %28,2 azaldı



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %28,2 azalarak 957 milyon 647 bin $ oldu. Bunun 820 milyon 747 bin $'ını kişisel, 136 milyon 901 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %4,7 azalarak 4 milyar 896 milyon 310 bin $ oldu. Bunun 3 milyar 936 milyon 986 bin $'ını kişisel, 959 milyon 324 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı IV. çeyreğine göre %15 azaldı



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 azalarak 1 milyon 853 bin 45 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 517 $ olarak gerçekleşti.



Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 $ olarak gerçekleşti.