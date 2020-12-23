Elektrik ve doğal gaz sektörleri hareketli bir dönemden geçiyor. Sektörden, son dönemde el değiştirme ve satış haberleri geliyor. 2020 yılına damga vuracak satış, İzmit ve Ankara eksenli olarak gündeme geldi. Fransız ENGIE’nin, İZGAZ ve Baymina Doğal Gaz Santralı’nın satışını tamamladığı belirtiliyor.

Önce, İZGAZ ve Baymina hakkında kısa bir bilgi verelim. 325 bin aboneli İZGAZ, Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli’nin gaz dağıtımını gerçekleştiriyor. İZGAZ, Türkiye’nin 5’inci büyük gaz dağıtım şirketi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZGAZ’ın, özelleştirme ihalesi 2000’li yılların başında yapıldı. Fransız Gaz de France Suez, İZGAZ’ı satın aldı. Gaz de France Suez, bir süre sonra adını değiştirdi ve ENGIE markasıyla faaliyetlerine devam etti. ENGIE, İZGAZ’ın yüzde 90’ını kontrol ediyor. Kalan yüzde 10 hisse ilgili belediyede bulunuyor.

Ankara’da kurulu Baymina Doğal Gaz Santralı, 770 megavat gücünde ve tam kapasitede çalıştırıldığında yıllık 6.3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor. ENGIE, Baymina’nın yüzde 95’ini, MİMAG da yüzde 5’ini kontrol ediyor.

ANLAŞMAYA VARDILAR

HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre ENGIE ile PALMET Enerji, İZGAZ’ın yüzde 90’ının, Baymina santralının da tüm hisselerinin satışı konusunda anlaşmaya vardı. Paket kapsamında da bir de teknoloji şirketinin bulunduğu belirtiliyor.

PALMET Enerji, Gebze ve Erzurum’un doğal gaz dağıtımını yapıyor; değişik kaynaklardan elektrik üretiyor.

Hisse devrine ilişkin sürecin başladığı, bu amaçla EPDK ve Rekabet Kurumu’na gerekli başvuruların yapıldığı ifade edildi. Kaynaklar, satışa konu tutarla ilgili açıklama yapmadı.