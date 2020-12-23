Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiSon dakika! Türk şirket Fransızlarla dev satış için el sıkıştı - Haberler
ABONE OL

Palmet Enerji, Engie ile İzgaz ve Baymina için el sıkıştı

Ankara’da, enerji sektöründe 2020 yılına damga vuran dev bir satış konuşuluyor. Fransız enerji devi ENGIE ile PALMET Enerji’nin, İzmit (İZGAZ) şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketi ile Ankara’da bulunan Baymina santralının satışı konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Hisse devrine ilişkin sürecin başladığı öğrenildi. Bu amaçla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurumu’na gerekli başvuruların yapıldığı kaydedildi. Kaynaklar, satışa konu tutarla ilgili açıklama yapmadı. Baymina, 770 megavat gücünde ve tam kapasitede çalıştırıldığında yıllık 6.3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor. 325 bin aboneli İZGAZ, Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli’nin gaz dağıtımını gerçekleştiriyor.

Son dakika! Türk şirket Fransızlarla dev satış için el sıkıştı - Haberler

Elektrik ve doğal gaz sektörleri hareketli bir dönemden geçiyor. Sektörden, son dönemde el değiştirme ve satış haberleri geliyor. 2020 yılına damga vuracak satış, İzmit ve Ankara eksenli olarak gündeme geldi. Fransız ENGIE’nin, İZGAZ ve Baymina Doğal Gaz Santralı’nın satışını tamamladığı belirtiliyor.

Önce, İZGAZ ve Baymina hakkında kısa bir bilgi verelim. 325 bin aboneli İZGAZ, Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli’nin gaz dağıtımını gerçekleştiriyor. İZGAZ, Türkiye’nin 5’inci büyük gaz dağıtım şirketi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZGAZ’ın, özelleştirme ihalesi 2000’li yılların başında yapıldı. Fransız Gaz de France Suez, İZGAZ’ı satın aldı. Gaz de France Suez, bir süre sonra adını değiştirdi ve ENGIE markasıyla faaliyetlerine devam etti. ENGIE, İZGAZ’ın yüzde 90’ını kontrol ediyor. Kalan yüzde 10 hisse ilgili belediyede bulunuyor.

Ankara’da kurulu Baymina Doğal Gaz Santralı, 770 megavat gücünde ve tam kapasitede çalıştırıldığında yıllık 6.3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor. ENGIE, Baymina’nın yüzde 95’ini, MİMAG da yüzde 5’ini kontrol ediyor.

ANLAŞMAYA VARDILAR

HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre ENGIE ile PALMET Enerji, İZGAZ’ın yüzde 90’ının, Baymina santralının da tüm hisselerinin satışı konusunda anlaşmaya vardı. Paket kapsamında da bir de teknoloji şirketinin bulunduğu belirtiliyor.
PALMET Enerji, Gebze ve Erzurum’un doğal gaz dağıtımını yapıyor; değişik kaynaklardan elektrik üretiyor.

Hisse devrine ilişkin sürecin başladığı, bu amaçla EPDK ve Rekabet Kurumu’na gerekli başvuruların yapıldığı ifade edildi. Kaynaklar, satışa konu tutarla ilgili açıklama yapmadı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yusufeli Barajı'nın gövdesi tamamlanıyor
ENERJİEn yüksek barajda son 13 metre
Brent petrolün varili 49,33 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş sürdü
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı
ENERJİOruç Reis için yeni Navtex
EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi
ENERJİİşte 2021 lisans bedelleri
LPG piyasasında gelecek yıl uygulanacak gelir payı bedeli açıklandı
ENERJİLPG'de gelir payı bedeli açıklandı
Brent petrolün varili 49,70 dolar
ENERJİBrent petrol 50 doların altına indi
Son dakika EPDK duyurdu! Son dakika: serbest tüketici limiti...
ENERJİElektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü
EPDK'dan elektrik kesme kararı
ENERJİElektrikte yeni dönem başlıyor
Petrol devlerinin geliri üçüncü çeyrekte yüzde 36 azaldı
ENERJİPetrol devlerinin geliri çakıldı
Elektrik dağıtımına İngiliz markajı - Haberler
ENERJİElektrik dağıtımına İngiliz markajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X