Eskişehir'de Kovid-19'u yenen iki sağlık personeli immün plazma bağışçısı oldu

HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 611 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 119 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can kaybının 2 bin 259'a ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 429 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 119 hasta vefat etti, 1488 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam entübe hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerini kullandı.