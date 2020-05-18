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Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 31 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 150 bin 593 ve can kaybının 4 bin 171 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 141 test yapıldı, 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 31 hasta vefat etti, 1615 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, vaka sayısı 150 bin 593 ve vefat sayısı 4 bin 171 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463 ve iyileşen sayısı 111 bin 577 olarak kayıtlara geçti.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." ifadelerini kullandı.