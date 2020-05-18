Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkSon dakika! Türkiye'de koronavirüsten (coronavirüs) ölüm sayısı 4171'e yükseldi
ABONE OL

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 4171'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 31 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 171'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 150 bin 593'e yükseldi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 31 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 150 bin 593 ve can kaybının 4 bin 171 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 141 test yapıldı, 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 31 hasta vefat etti, 1615 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, vaka sayısı 150 bin 593 ve vefat sayısı 4 bin 171 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463 ve iyileşen sayısı 111 bin 577 olarak kayıtlara geçti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." ifadelerini kullandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 73. Dünya Sağlık Asamblesinde konuştu, salgın mücadelesini anlattı! - Haberler
SAĞLIKBakan Koca salgın mücadelesini anlattı!
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyarsak ikinci dalgayı uyandırmayız - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi uyardı! İkinci dalgayı önlemek için. ...
İngiltere koronavirüs belirtilerine tat ve koku kaybını da ekledi - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs belirtilerine tat ve koku kaybı da ...
74 yaşında koronavirüsü iki kez yendi - Haberler
SAĞLIKKoronayı iki kez yendi! 'Koronavirüse nasıl ...
Son dakika haberler... Koronavirüsü yenen gazeteci, yaşadıklarını anlattı
SAĞLIKKoronavirüsü yenen gazeteci, yaşadıklarını anlattı
Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm - Haberler
SAĞLIKÇinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni ...
Türk profesör geliştirdi! Virüsü 30 saniyede öldüren dezenfeksiyon kabini...
SAĞLIKVirüsü 30 saniyede öldüren dezenfeksiyon kabini ...
Türk Kızılaya 3 bin 970 immün plazma bağışı yapıldı - Haberler
SAĞLIKTürk Kızılaya 3 bin 970 immün plazma bağışı!
Çinli yazardan itiraf! İnsandan insana bulaşmıyor iddiası! - Haberler
SAĞLIKÇinli yazardan itiraf! İnsandan insana bulaşmıyor ...
Korona ile sarsılan turizm sektörü 'sağlık'la şekillenecek
SAĞLIKKorona ile sarsılan turizm sektörü 'sağlık'la ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X