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"Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında bin 533 aranan kişi yakalandı

Son dakika:
AA

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında bin 533 aranan kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama, terör örgütü destekçilerinin bulunabileceği yerler, metruk binalar, park ve bahçeler ile buralara açılan bulvar, cadde ve sokaklar, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahları, alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde yapıldı.

40 bin 275 personel ve 143 dedektör köpeği ile 8 bin 210 noktada gerçekleşen uygulamada, 6 bin 307 metruk bina ve 5 bin 461 park ve bahçe kontrol edildi, 26 bin 227 umuma açık yer denetlendi.

1533 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde, 1533 aranan kişi yakalandı, 2'si çocuk 5 kayıp kişi bulundu, 2 bin 662 kişiye adli-idari işlem yapıldı, ayrıca çeşitli suçlara ilişkin 52 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada 136 bin 785 araç kontrol edildi, 2 bin 385 araca işlem yapıldı, 478 araç trafikten men edilirken 25 aranan araç tespit edildi.

Ayrıca, 23 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 390 mermi, 18 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 415 paket kaçak sigara, 19 bin 580 makaron, 3 bin 280 kilogram kaçak tütün ile 242 litre kaçak içki ele geçirildi.

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