Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türkiye, Şam'a Maslahatgüzar görevlendirdi | Dış Haberler

        Türkiye, Şam'a Maslahatgüzar görevlendirdi

        Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, Şam'a Maslahatgüzar görevlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

        Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

        Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

        Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

        BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?

        Büyükelçi Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi’nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamlamıştır. Sırasıyla Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde profesör olarak görev yapmıştır.

        Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar’da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu’nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.

        14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştır.

        Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Malmö'de heyecan sürüyor!
        Malmö'de heyecan sürüyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Göz göze
        Göz göze
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?