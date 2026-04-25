        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Türkiye ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri 300 milyon lira - Son dakika haberi

        Türkiye ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri 300 milyon lira

        Türkiye ve Suriye'nin ortak düzenlediği operasyonda, Güneydoğu Asya'dan Suriye'ye giden gemide 300 milyon TL değerinde 236 kilogram esrar (marihuana) ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 15:31 Güncelleme:
        Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon!

        MİT, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü geminin istihbaratını elde etti. Gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut’a ulaştı, ardından da son durak Suriye Lazkiye Limanı'na geçti.

        MİT’in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda operasyon yapıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik birimlerinin ortak operasyonunda, 16 Nisan'da geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram esrar ele geçirildi.

        Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri: İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, okullarda alınacak 7 yeni tedbir, Formula 1 yeniden Türkiye'de!

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAKİSTAN'A GİDİYORABD - İran müzakereleri için beklenen haber geldi... Pakistan hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD ve İran arasındaki müzakerelerin merkezi olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!