        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Türkiye’nin en uzun nehri dondu: Üzerinde eskimo usülü balık avladılar | Son dakika haberleri

        Türkiye’nin en uzun nehri dondu: Üzerinde eskimo usülü balık avladılar

        Sivas'ta bir vatandaş, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak'ta balık avladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:49 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:58
        Buz tutan Kızılırmak'ta balık avı
        Sivas’ta bir vatandaş, Türkiye’nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak’ta balık avladı. Eskimo usulü buzu kıran ve balık avlayan vatandaş, en lezzetli balıkların bu dönemde olduğunu söyledi.

        BALIKLARI ELİ İLE AVLADI

        Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Soner Şentürk, Türkiye’nin en uzun nehri olan ve Sivas’tan Doğarak Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’ın üzerine çıkarak buz tutan yüzeyi kırdı. Kırdığı kısımdan su altındaki balıklara yem atan Şentürk, balıkları eli ile avladı. Eskimo usulü ile balık tutan Şentürk’ün balık avı, görüntülendi.

        'BİLMEDEN ÜZERİNE ÇIKMAK ÇOK TEHLİKELİ'

        Kızılırmak’ın ilçeden geçen büyük bir kısmının bu tuttuğunu söyleyen Soner Şentürk, "Burası Kızılırmak. Şu anda bulunduğum yer Kızılırmak’ın üstü. Buzu kırdık ve içerisinden balıkları elimizle aldık. Bu mevsimde balıklar çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Ama buzu kırmayı bilmek gerekiyor. Bilmeden üzerine çıkmak çok tehlikeli" dedi.

