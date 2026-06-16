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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tuzla'da gemide yangın! | Son dakika haberleri

        Tuzla'da gemide yangın!

        İstanbul Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Tuzla'da gemide yangın!

        Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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