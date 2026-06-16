Tuzla'da gemide yangın!
İstanbul Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:51 Güncelleme:
Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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