        Son dakika: Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü

        Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü

        Tuzla Tersanesi'nde bulunan "Zein 1" isimli gemi henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan gemi havadan görüntülendi

        17.12.2025 - 14:41
        ''Zein 1'' isimli gemi yangını söndürüldü
        Tuzla Tersanesi'nde bulunan "Zein 1" isimli gemi henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan gemi havadan görüntülendi.

        YANAN GEMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Olay, saat 12.15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait Panama bayraklı "Zein 1" adlı gemide meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan taşıması amacıyla kullanılan geminin üst katlarında bakım onarım çalışması yapıldığı esnada alt katta boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan gemi havadan görüntülendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hayvan yemi taşımacılığında kullanıldığı öğrenilen 160 metre uzunluğundaki geminin yangın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

