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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Uçurumdaki kazada can kaybı arttı! | Son dakika haberleri

        Uçurumdaki kazada can kaybı arttı!

        Elazığ'ın Palu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:47
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        Uçurumdaki kazada can kaybı arttı!
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Palu ilçesi Kayahisar köyü yolunda meydana geldi.

        Meydin Özdemir
        Meydin Özdemir

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yusuf Özdemir
        Yusuf Özdemir

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ekipler, Meydin Özdemir ve Yusuf Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

        Cenazeler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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