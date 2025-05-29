Uçurumdaki kazada can kaybı arttı!
Elazığ'ın Palu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Elazığ'ın Palu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Palu ilçesi Kayahisar köyü yolunda meydana geldi.Meydin Özdemir
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yusuf Özdemir
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler, Meydin Özdemir ve Yusuf Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Cenazeler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.