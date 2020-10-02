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SON DAKİKA! UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması için İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi yapılıyor. Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılıyor

SON DAKİKA! UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirleniyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılıyor.

22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA
Arsenal
Tottenham
Roma
Napoli
Benfica
Bayer Leverkusen
Villarreal
CSKA Moskova
Braga
Gent
PSV Eindhoven
Celtic

2. TORBA
Dinamo Zagreb
Sparta Prag
Slavia Prag
Ludogorets
Young Boys
Kızılyıldız
Rapid Wien
Leicester City
Karabağ
PAOK
Standard Liege
Real Sociedad

3. TORBA
Granada
Alkmaar
Feyenoord
AEK
Maccabi Tel Aviv
Rangers
CFR Cluj
Molde
Hoffenheim
LASK
Hapoel Beer-Sheva
Milan

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