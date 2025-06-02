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        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna heyetinden açıklama: Sonraki toplantı liderler zirvesi olmalı | Dış Haberler

        Ukrayna heyetinden açıklama: Sonraki toplantı liderler zirvesi olmalı

        Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da bugün ikincisi yapılan heyetler arası görüşmenin ardından Ukrayna temsilcisi bir açıklama yaptı. Temsilci, barış görüşmeleri için önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Bir sonraki buluşmanın liderler zirvesi seviyesinde olması gerektiğini belirten temsilci, Rusya ile karşılıklı belge takası yaptıklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:38
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        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
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        Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da bugün ikincisi yapılan heyetler arası görüşmenin ardından Ukrayna temsilcisi bir açıklama yaptı.

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        Ukraynalı temsilci, 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edileceğini açıkladı. Temsilci ayrıca bir sonraki görüşmenin liderler seviyesinde olması gerektiğini belirterek, "Putin, 'yarın' derse Zelenskiy Putin'le buluşur" dedi.

        "Çocuklarımız ülkelerine geri dönecek"

        Temsilcinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Rusya'nın uluslararası yükümlülükleri yerine getirmesini ve bu çocukları ülkelerine geri göndermesini bekliyoruz.

        Ukrayna'da her gün canlar yitirilirken bir barıştan nasıl söz edebiliriz? Ayrıca bugün Ukrayna'nın müttefikleri bu masada yok. ABD yok, Avrupa yok. Ancak görüşmeler somut bir noktada.

        Bundan bir sonraki toplantı liderler zirvesi olursa anlamlı olur çünkü Rusya'da karar verici Putin.

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        "Rusya sürekli şart koşuyor"

        Biz 11 Mart'tan bu yana kapsamlı bir ateşkese hazırız. Gerçekten barış süreci istiyorsanız ateşkes ilan etmeniz gerekiyor. Rusya koşulsuz ateşkesi reddediyor. Sürekli ateşkese şart koşuyor.

        Biz kategorik olarak Rusya ve Ukrayna'nın eşit koşullarda değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Burada savunan Ukrayna, saldıran Rusya. Rusya sivil tesisleri vurup çocukları öldürdüğünde bunun karşılaştırılacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz.

        Rusya'dan gerekli belgeleri, memorandum belgelerini yeni aldık. Daha önce gönderselerdi inceleyebilirdik. Sadece birkaç saat önce gönderdiler.

        Ateşkes, insani güven artırıcı önlemler ve liderlerin toplantısı... Bu üç faktör ana konulardı.

        "En büyük ilerleme insani konularda"

        Bizim için ev sahibi hiçbir zaman sorun olmadı bizim için İstanbul da uygun İsviçre de. Rus tarafının tercihleri daha dar.

        Devlet Başkanı Zelenskiy, AB liderleriyle temas halinde. Ukrayna'ya yardım, Rusya'ya baskı yapılmalı. Biz ateşkese hazırız.

        Bugünkü en büyük kazanım insani konularla ilgili. Tüm ağır yaralı/hasta savaş esirleri ve 25 yaş altı esirler ülkesine geri dönecek.

        Bu ay sonunda yeni bir görüşme yapılmasını teklif ettik. Rusya tarafı bizim kadar şeffaf değil."

        Rusya: Memorandumumuzu verdik

        Rusya heyetinin başı Medinskiy de açıklamalarda bulundu.

        Rus ve Ukrayna heyetinin barış şartlarını içeren memorandumlarını birbirlerine teslim ettiklerini belirten Medinskiy, "Memorandumumuz tam bir ateşkes için atılması gereken adımları içeriyor. Ukrayna şartlarımızı değerlendirecek." dedi.

        Ukrayna'ya 6 bin cansız beden teslim edeceklerini söyleyen Medinskiy, "Yeni bir esir takası konusunda anlaştık. Gelecek hafta takası gerçekleştireceğiz. Tüm ağır yaralılar ve hastalar takas edilecek. Ayrıca belirli bölgelerde iki-üç günlük ateşkesler önerdik" ifadesini kullandı.

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