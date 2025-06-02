Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da bugün ikincisi yapılan heyetler arası görüşmenin ardından Ukrayna temsilcisi bir açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü Haberi Görüntüle

Ukraynalı temsilci, 25 yaş altı savaş esirlerinin takas edileceğini açıkladı. Temsilci ayrıca bir sonraki görüşmenin liderler seviyesinde olması gerektiğini belirterek, "Putin, 'yarın' derse Zelenskiy Putin'le buluşur" dedi.

"Çocuklarımız ülkelerine geri dönecek"

Temsilcinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya'nın uluslararası yükümlülükleri yerine getirmesini ve bu çocukları ülkelerine geri göndermesini bekliyoruz.

Ukrayna'da her gün canlar yitirilirken bir barıştan nasıl söz edebiliriz? Ayrıca bugün Ukrayna'nın müttefikleri bu masada yok. ABD yok, Avrupa yok. Ancak görüşmeler somut bir noktada.

Bundan bir sonraki toplantı liderler zirvesi olursa anlamlı olur çünkü Rusya'da karar verici Putin.

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"Rusya sürekli şart koşuyor"

Biz 11 Mart'tan bu yana kapsamlı bir ateşkese hazırız. Gerçekten barış süreci istiyorsanız ateşkes ilan etmeniz gerekiyor. Rusya koşulsuz ateşkesi reddediyor. Sürekli ateşkese şart koşuyor.

Biz kategorik olarak Rusya ve Ukrayna'nın eşit koşullarda değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Burada savunan Ukrayna, saldıran Rusya. Rusya sivil tesisleri vurup çocukları öldürdüğünde bunun karşılaştırılacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz.