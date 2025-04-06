Ümraniyespor: 0 - Pendikspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı
Stat: Spoint İnşaat ÜmraniyesporHakemler: İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğu, Mustafa Eser (Dk. 67 Ali Turap Bülbül), Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. Barış Ekincier), Cavare, Serkan Göksu (Dk. 24 Hoti), Benny (Dk. 67 Soukou), Joao, Bardhi, Poyraz Efe Yıldırım
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou (Dk. 74 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Doğan, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Topalli (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Denic, Del Valle (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Eze (Dk. 74 Samet Asatekin)
Sarı kartlar: Dk. 34 Hoti, Dk. 90+1 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Siltaş Yapı Pendikspor golsüz berabere kaldı.