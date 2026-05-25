Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla’da 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı olan, aralarında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı ve Onur Tuna gibi 25 isimden 20'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 11’i adliyeye sevk edildi; Mehmet Rahşan tutuklanırken bazı isimler hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi jandarmaya giderek gözaltına alındı. Sarıkaya'nın jandarmadaki ifadesinin ardından tetkik için Adli Tıp'a sevk edileceği öğrenildi.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi jandarmaya giderek gözaltına alındı. Sarıkaya’nın jandarmadaki ifadesinin ardından tetkik için Adli Tıp’a sevk edileceği öğrenildi.
Serenay Sarıkaya'nın şu dakikalarda jandarmada ifade verdiği bildirildi.
Geçtiğimiz hafta operasyon yapıldığı sırada yurt dışında olan Sarıkaya, adli makamlarla irtibata geçti ve bugün gelerek ifade vereceğini söyledi.
Bugün de kendisi jandarmaya gitti. İfade işlemi tamamlandıktan sonra test için adli tıpa sevk edilecek.