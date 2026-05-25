        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi jandarmaya giderek gözaltına alındı. Sarıkaya'nın jandarmadaki ifadesinin ardından tetkik için Adli Tıp'a sevk edileceği öğrenildi.

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:44 Güncelleme:
        Gözaltına alındı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi jandarmaya giderek gözaltına alındı. Sarıkaya’nın jandarmadaki ifadesinin ardından tetkik için Adli Tıp’a sevk edileceği öğrenildi.

        Serenay Sarıkaya'nın şu dakikalarda jandarmada ifade verdiği bildirildi.

        Geçtiğimiz hafta operasyon yapıldığı sırada yurt dışında olan Sarıkaya, adli makamlarla irtibata geçti ve bugün gelerek ifade vereceğini söyledi.

        Bugün de kendisi jandarmaya gitti. İfade işlemi tamamlandıktan sonra test için adli tıpa sevk edilecek.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        NE OLMUŞTU?

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla’da 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı olan, aralarında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı ve Onur Tuna gibi 25 isimden 20'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 11’i adliyeye sevk edildi; Mehmet Rahşan tutuklanırken bazı isimler hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

        Diyarbakır'da raf bulutu böyle görüntülendi

        DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, fırtınaların ön kenarında meydana gelen raf bulutu görüldü.

