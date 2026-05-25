Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi jandarmaya giderek gözaltına alındı. Sarıkaya’nın jandarmadaki ifadesinin ardından tetkik için Adli Tıp’a sevk edileceği öğrenildi.

Serenay Sarıkaya'nın şu dakikalarda jandarmada ifade verdiği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta operasyon yapıldığı sırada yurt dışında olan Sarıkaya, adli makamlarla irtibata geçti ve bugün gelerek ifade vereceğini söyledi.

Bugün de kendisi jandarmaya gitti. İfade işlemi tamamlandıktan sonra test için adli tıpa sevk edilecek.

