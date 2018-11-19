İHA'nın haberine göre, kaza sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir süre yürüyüş yapan Töreli, yolun karşısına geçmek istediği sırada T.T. idaresindeki kapalı kasa kamyonet Egemen Töreli’ye çarptı.
Kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine de çarparak durdu. Kazada Egemen Töreli ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü T.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan ünlü astrolog Egemen Töreli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
EGEMEN TÖRELİ KİMDİR?
1967 yılında dünyaya gelen Egemen Töreli, 23 Nisan doğumludur. Doğum tarihi nedeni ile resmi sayfasında belirttiği üzere, teyzesi ve babasının hastaneye giderken isminin 'Egemen', ya da 'Ulusal' olsun demeleri üzerine, annesinin 'Ulusal' alışık olmadığımız ancak 'Egemen' alışık olduğumuz bir isim demesiyle bu ismi almıştır.
Aslen Tekirdağ, Çorlu doğumlu olan Egemen Töreli, İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Tekirdağ’da tamamlamış, ardından Ankara Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur.
Yurt dışında astronomi ve parapsikoloji eğitimi de alan Egemen Töreli, 1995 yılında basın medya ile tanışmıştır. 1985 yılından bu yana burçlar ve astroloji ile iç içe olan Egemen Töreli, 2007 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan, Orada Neler Oluyor isimli program ile gündeme girmiş ardından, Seda Sayan ile sabah programları ve evlilik programları ile medyada yer almaya devam etmiştir. Ayrıca farklı internet siteleri ve dergilerde yazıları da yayınlanan Töreli, bir ajans ve derginin de sahibidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.