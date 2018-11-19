İHA'nın haberine göre, kaza sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir süre yürüyüş yapan Töreli, yolun karşısına geçmek istediği sırada T.T. idaresindeki kapalı kasa kamyonet Egemen Töreli’ye çarptı.

Kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine de çarparak durdu. Kazada Egemen Töreli ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü T.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan ünlü astrolog Egemen Töreli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





Kaza sonrası kısmen yan yatan ve teller sayesinde devrilmeden duran elektrik direği ile kazaya karışan kamyonetin kaldırılması için bölgeye trafik ekiplerinin yanı sıra TREDAŞ ekipleri de sevk edildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı her iki yönde de ulaşıma kapatıldı. Ekiplerinin saatler süren çalışmaları ile trafik akışı yeniden normale döndü.Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

EGEMEN TÖRELİ KİMDİR?

1967 yılında dünyaya gelen Egemen Töreli, 23 Nisan doğumludur. Doğum tarihi nedeni ile resmi sayfasında belirttiği üzere, teyzesi ve babasının hastaneye giderken isminin 'Egemen', ya da 'Ulusal' olsun demeleri üzerine, annesinin 'Ulusal' alışık olmadığımız ancak 'Egemen' alışık olduğumuz bir isim demesiyle bu ismi almıştır.

Aslen Tekirdağ, Çorlu doğumlu olan Egemen Töreli, İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Tekirdağ’da tamamlamış, ardından Ankara Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur.



Yurt dışında astronomi ve parapsikoloji eğitimi de alan Egemen Töreli, 1995 yılında basın medya ile tanışmıştır. 1985 yılından bu yana burçlar ve astroloji ile iç içe olan Egemen Töreli, 2007 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan, Orada Neler Oluyor isimli program ile gündeme girmiş ardından, Seda Sayan ile sabah programları ve evlilik programları ile medyada yer almaya devam etmiştir. Ayrıca farklı internet siteleri ve dergilerde yazıları da yayınlanan Töreli, bir ajans ve derginin de sahibidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ