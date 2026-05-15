Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürüldü.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde irtikap suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Taleplerin, üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği, usule aykırı yapıların ise iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi.

REKLAM

Soruşturma kapsamında maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığı değerlendirilirken, bu sabah düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonun ardından gözaltına alınan isimler şöyle:

1- Uğur Çağatay Cayak (Üsküdar Belediyesi Personeli)

2- Adem Bağcı (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

3- Hülya Koçak Tanrısever (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

4- Burak Mesutoğlu (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

5- Abdurrahman Ethem Dilek (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

6- Samet Bayrak (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

7- Serdar Ayhan (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

İLK DALGA 7 NİSAN'DA OLMUŞTU

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Deveci ve Akkoyunlu ile toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.