Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 7 gözaltı | Son dakika haberleri

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 7 gözaltı

        İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen "2. Dalga" operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İlki 7 Nisan'da düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 9'u tutuklanmıştı. Haklarında adli kontrol talep edilen 13 kişi serbest bırakılmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 08:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 7 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürüldü.

        İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde irtikap suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Taleplerin, üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği, usule aykırı yapıların ise iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığı değerlendirilirken, bu sabah düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

        Operasyonun ardından gözaltına alınan isimler şöyle:

        1- Uğur Çağatay Cayak (Üsküdar Belediyesi Personeli)

        2- Adem Bağcı (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

        3- Hülya Koçak Tanrısever (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

        4- Burak Mesutoğlu (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

        5- Abdurrahman Ethem Dilek (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

        6- Samet Bayrak (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

        7- Serdar Ayhan (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)

        İLK DALGA 7 NİSAN'DA OLMUŞTU

        İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Deveci ve Akkoyunlu ile toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İklim değişikliği göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

        Türkiye genelinde etkili olan sert hava koşulları, ani sıcaklık değişimleri ve küresel ısınmanın getirdiği ekosistem değişimleri nedeniyle göçmen kuşların bu yılki yolculukları gecikirken, kuş sayılarında ve hareketliliğinde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı