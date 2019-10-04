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Üsküdar'daki 3 kişinin öldüğü otobüs kazası davasından 'tahliye' çıktı

AA

İstanbul Üsküdar'da özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sürücü Selim Karakaya hakkında karar çıktı. Halk otobüsü sürücüsünü 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın sürücü belgesinin de bir yıl süreyle geri alınmasına hükmetti

halk otobüsü yayaları ezdi

Üsküdar'da kullandığı özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü Selim Karakaya, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

'BEN CEZAEVİNDEYKEN BİRÇOK KAZA OLDU'

AA'nın haberine göre, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakaya ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Selim Karakaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Benim hızım 30 kilometreydi. Tam durağa gireceğim sırada aracın fren sistemi tutmayınca kaza meydana geldi. Hiçbir kusurum ve kastım yoktur. Bu araçlardan çoğunda bu şekilde hatalar oldu ve ben cezaevindeyken birçok kaza oldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

'FREN SİSTEMİNİN SAĞLIKLI OLDUĞU BELİRLENDİ'

Müşteki ailelerin avukatı Erhan Mersin, bilirkişi raporuna göre araçta kusur bulunmadığını ifade ederek, "Araç üzerinde inceleme yapıldı. Aracın motor beyninin çalışır vaziyette olduğu tespit edildi. Fren sisteminin de sağlıklı olduğu belirlendi. Sanıktan şikâyetçiyiz. Sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

 

'ELİNDE OLMAYAN NEDENLERLE KAZA MEYDANA GELİYOR'

Sanık Karakaya'nın avukatı Nazlı Güzel, kazada kusurun araca ait olduğunu savunarak, "Müvekkilim görüntülerden de anlaşılacağı üzere aracın hızını kesen retarderi çekmek için tüm gayretini sarf ediyor ve çekiyor. Ancak araç yavaşlamıyor. Müvekkilim kendi can güvenliğini de tehlikeye atarak en az zarar verecek şekilde aracı durdurmaya çalışıyor. Ancak elinde olmayan nedenlerle bu kaza meydana geliyor. Beraatine karar verilmesini istiyoruz" ifadeleri kullandı. Son sözü sorulan sanık Karakaya, suçsuz olduğuna inandığını söyledi.

8 YIL 4 AY HAPİS VE TAHLİYE

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Selim Karakaya'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sürücü belgesinin de bir yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

 

İDDİANAMEDE 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Selim Karakaya'nın Kadıköy-Ataşehir 13 hat numaralı özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı, 1 Şubat 2018'de ilk seferine çıkan otobüsle Kadıköy peronlardan hareket ettiği anlatılmıştı.

Karakaya'nın kullandığı otobüsle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İETT durağına yaklaştığı sırada önce durakta bekleyen İETT otobüsünün arkasında bulunan sarı dolmuşun sağından geçtiği, İETT otobüsünün arkasına geldiğinde ise aracı durduramayarak sağından geçip durağa girdiği belirtilmişti. Özel halk otobüsünün durağa girmesi üzerine durakta bekleyen 5 kişiye çarptığı kaydedilen iddianamede, otobüsün yaklaşık 68 metre ileride yolun sağında durduğu aktarılmıştı.

İddianamede, otobüsün çarptığı yolculardan Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Belgizar Erdoğan ile Hatice Yıldırım'ın yaralı olarak kurtulduğu kaydedilmişti. Sanık Karakaya'nın, önünde bulunan bir minibüs ve İETT otobüsüne çarpmak yerine onların sağından geçip kaldırıma, oradan da otobüs durağına ilerleyerek 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaydedilen iddianamede, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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