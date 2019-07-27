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Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Yalçın Gülhan yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan'ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, "Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu" diye konuştu.

Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi.

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şoför Ali karakteri ile tanınır.

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adanalı'dır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmış. Sanatçı Ahmet Gülhan ağabeyidir.

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılıç'ın yaptığı 1964 yapımı ''Dağlar Aslanı'' filmi ile oyunculuğa başladı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı.