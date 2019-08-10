Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, geçtiğimiz çarşamba günü, Karatay Motorlu Taşıtlar Bakım ve Onarım Sanayii'nde insanı dehşete düşüren bir olay yaşandı.

İddialara göre 15 yaşındaki M.A., yaklaşık üç hafta önce sanayi merkezinde F.S.'ye ait oto bakım ve onarım servisinde işe başladı.

USTA S.A., TEKME TOKAT DÖVDÜ

M.A., dehşeti yaşadığı günden bir gün önce, 6 Ağustos'ta, yanlışlıkla bir tamir parçasını yere düşürdü. Buna sinirlenen usta F.S., M.A.’yı dükkân içinde tekme tokat dövdü. Bağrışma sesi üzerine o sırada dükkânın önünde oturan usta F.S.'nin babası A.S. dükkâna girerek oğlunun elinden M.A.’yı kurtardı.

TRİGER KAYIŞI İLE KAN DONDURAN ŞİDDET

O gün evine giden ve ailesine olaydan bahsetmeyen 15 yaşındaki M.A., ertesi gün sabah başına geleceklerden habersiz tekrar işine gitti. Öğle saatlerinde dükkâna gelen bir müşterisi ile tartışan F.S., daha sonra dükkânın üst katına çıkıp M.A.’yı yanına çağırdı.

Eline aldığı triger kayışı ile M.A.’yı ayakta duramayacak duruma getirene kadar dövüp boğazını sıktı. Vücudu yara bere içinde kalan talihsiz çocuk ustasının dayağa son vermesi ile yere yığılıp kaldı.

ANNE VE BABASI ŞOK OLDU

Ayakta durmakta güçlük çeken talihsiz genç eve geldiğinde ailesine haber vermeden odasına geçmek istedi. Oğlunun ayağında aksama olduğunu gören anne S.A., oğluna ne olduğunu sordu. Oğlunun bir şey yok demesi üzerine oğlunun kıyafetlerini çıkaran anne S.A. ve baba Ö.A oğlunun vücudunda gördükleri yaralar üzerine şoke oldu. Durumu anne ve babasına anlatan genç, yorgun olduğunu ve karakola şikâyet için ertesi gün gitmek istediğini söyledi.

"KONSANTRASYONUMU BOZUYORSUN DEYİP DÖVDÜ"

Sabah, Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne konu hakkında şikâyet dilekçesi veren talihsiz genç başından geçenleri bir bir anlattı. M.A. ifadesinde, "Müşteri ile tartışıp beni yukarı çağırdı. 'Sen benim konsantrasyonumu bozuyorsun' deyip eline aldığı araba triger kayışı ile beni dövdü. Sanırım 40-50 kez bana o kayışla sert bir şekilde vurdu. Sonra boğazımı sıkıp 5-6 saniye sıktı. Usta çok sinirli hemen sinirleniyor. Olaydan birgün önce beni yine döverken kendi babası gelip beni kurtardı. Babasına da vurmaya kalkıştı" dedi.

"SENİ BEN DÖVMEDİM TANIĞIN YOK"

Olay sonrası dövdüğü çırağı ile dalga geçen F.S., M.A.’ya dayak olayının tanığı olmadığını ve bunu ispatlayamayacağını söyledi. M.A., polise verdiği ifadesinin devamında, "Olay sonrası ben ayağa güçlükle kalktım. Yürümekte zorluk çekiyordum. Gece üzerimizi değişip eve gitmek üzereyken usta bana dönüp, 'Oğlum seni kim dövdü' diye sordu. Ben de 'Sen dövdün usta' dedim. 'Hayır seni ben dövmedim tanığın var mı' dedi. Eve geldiğimde annem ve babama anlatmayacaktım ama ayağımın aksamasından bir şeyler olduğunu anladılar. Beni döven F.S’den şikayetçiyim" dediği öğrenildi.