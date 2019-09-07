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HaberlerGündemSon dakika... Üvey babayla tartışan oğlunu aramaya çıkan annenin feci sonu - Haberler

Üvey babayla tartışan oğlunu aramaya çıkan annenin feci sonu

AA

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Cennet İlkan, üvey babasıyla tartıştıktan sonra akşam eve gelmeyen oğlu Mustafa B.'yi aramayı çıktı. Oğlunu ararken komşusunun bahçesindeki yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas eden anne İlkan feci şekilde can verdi

feci ölüm

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, komşusunun bahçesindeki yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas eden 1 kişi hayatını kaybetti.

Kiprit köyünde, Cennet İlkan'ın (33) oğlu Mustafa B, üvey babasıyla tartıştıktan sonra akşam eve gelmedi. Anne İlkan, çocuğunu çevrede aramaya çıktı. Köydeki bahçelerini dolaşan İlkan, komşusunun bahçesinde yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellere temas etti. Bir süre sonra çevredekiler, İlkan'ı bahçede hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İlkan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından İlkan’ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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