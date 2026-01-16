İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon ile 5 şüpheli ‘uyuşturucu temin etmek, satmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından gözaltına alındı. 5 şüphelinin emniyet ve Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.