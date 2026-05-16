Uyuyan sürücü araçlara böyle daldı!
Bursa'da, direksiyon başında uyuyakalan sürücü, park halindeki araçlara çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 09:53 Güncelleme:
Bursa'da kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon başında uyuyakaldı.
4 ARACA ÇARPIP DURABİLDİ
İHA'daki habere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ