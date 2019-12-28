İHA

Osmaniye'de, edinilen bilgiye göre, olay merkez Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşında 1 çocuk annesi ve 4 aylık da hamile olduğu öğrenilen Tuğba Kaya’nın yaşadığı eve babası İsmail Kaya geldi. Bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tuğba Kaya’yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genç kadını Osmaniye’de özel bir hastaneye götürdü. Ancak Tuğba Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kaya’nın tabanca ile vurulduğu sırada evde 4 yaşındaki çocuğunun ve eşi K.K.’nin de yanında olduğu öğrenildi. Cinayetin ardından Osmaniye polisi ölen kadının babası İsmail Kaya’yı ve eşi K.K.'yi gözaltına aldı. Ölen kadının cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak defnedildi.

BABA TUTUKLANDI, KOCA SERBEST

Kaya'nın silahla vurulması olayının ardından gözaltına alınan Kaya'nın babası İsmail Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kocası K.K. ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. Olay ile ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.