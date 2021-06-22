Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamına alınan tedbirler 1 Temmuz 2021'den itibaren kaldırılıyor. Ancak herkesin aşı, maske, mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar dikkat edilmediği takdirde korona vaka sayısında yeniden artış olabileceğini bildiriyor. 22 Haziran koronavirüs vaka sayısının açıklandı. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.41 itibarıyla 41 milyon 587 bin 659'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 23.41 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 192 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 395 bin 395 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 587 bin 659 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 287 bin 591, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 201 bin 376, toplam aşı miktarı 3 milyon 488 bin 967 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 836 bin 774'ü birinci doz, 981 bin 581'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 818 bin 355 doz oldu.

Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptıkları bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürüttüklerini belirterek, "Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz." dedi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Bakan Koca, salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmaları çağrısında bulundu.

30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başlandı.

İstanbul'da, koronavirüs başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hastanelerde tedavi edilenlerin Babalar Günü, hastane personeli tarafından kutlandı.

Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 18 kişiye idari para cezası uygulandı, polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı, bazı caddelerde maraton nedeniyle yoğunluk oldu.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 660 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 179 milyon 408 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 885 bine, iyileşenlerin sayısı 164 milyon 2 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 406 bini, Hindistan'da 29 milyon 972 bini, Brezilya'da 17 milyon 927 bini ve Fransa'da 5 milyon 757 bini geçti.

ABD, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı hibe etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Çin'in, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün kökenleri hakkında "gerçek" bir soruşturmaya izin vermediği takdirde uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde virüse yakalanan kişileri, Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan askeri üsteki hapishaneye göndermek istediği öne sürüldü.

Amerikan ilaç firması Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim tesisinin kapasitesini artırmak üzere çalışmalara başladı.

Çin ise Tayvan’a Kovid-19 aşısı hibe eden ABD'den "Çin’in iç işlerine karışmamasını" ya da siyasi manipülasyon arayışına girmemesini istedi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 bin 256 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1422 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı son 88 günün en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yoganın, Kovid-19 salgınında milyonlarca insan için bir umut ışığı haline geldiğini belirtti.

Hindistan Olimpiyat Birliği, Japonya'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporcular ve personel için getirdiği Kovid-19 kısıtlamalarının "ayrımcı ve adaletsiz" olduğunu savundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, Kovid-19 salgınının etkili olduğu geçen yıl 2011'den itibaren ilk kez artmadı.

AB sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya genelindeki Kovid-19 salgınının durumunun "kötü" olduğunu belirtti.

İsrail'de ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na en fazla 10 bin Japon seyircinin alınmasına karar verildi.

İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ugandalı doktorların ürettiği Kovid-19 aşısının, yakında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Tacikistan, Çinli Sinovac firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısından 300 bin doz teslim aldı.

Endonezya’da Kovid-19 vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.