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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Van'da 6 terörist yakalandı

        Van'da 6 terörist yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar Operasyonları' çerçevesinde Van'da eylem hazırlığında olan 6 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:07
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        Van'da 6 terörist yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, eylem hazırlığındaki 6 teröristin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten operasyona ilişkin açıklama yaptı.

        Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları' kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi yakalandı. Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 Ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum. Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Biz kararlıyız. Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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