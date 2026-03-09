Canlı
        Son dakika: Van ve Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Van ve Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, "Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamalarında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 10:20
        Van ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
        İçişleri Bakanlığı, "Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kg uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

        Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 198 kg esrar, 112 kg metamfetamin, 10 kg eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli zehir taciri yakalandı.

        Açıklamada, "Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız ülke genelinde etkin şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kars'ta tipi nedeniyle 10 araç yolda mahsur kaldı

        Kars'da Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Yoğun tipi nedeniyle kapanan grup köy yolunda mahsur kalan 10 araçtaki vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu. (DHA)

