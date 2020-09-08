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Apple'ın koronavirüs kaynaklı engellerin üstesinden gelerek aylarla ifade edilen üretim gecikmesini haftalara indirdiği ve ilk 5G iPhone telefonların üretimine eylül ortasında başlayacağı iddia edildi.

Japon basınına göre üretim dar bir ölçekte başlayacak ve eylül sonu ya da ekim başı itibarıyla kademeli olarak seri üretime geçilecek ancak bu planlama Apple'ın alışılageldik standartlarının yine de gerisinde. Apple, normal şartlar altında eylül ayında piyasaya sürülecek telefonları ağustos ayında banttan indirmeye başlıyordu.

Öte yandan, Nikkei Asian Review'ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre gelinen nokta birkaç öncesine göre büyük gelişme göstererek çok daha bir yere geldi ancak kaybedilen zaman nedeniyle Apple'ın bu yıl belirlediği üretim hedeflerine ulaşması beklenmiyor.

Kaliforniya merkezli teknoloji devi, 80 milyon adet 5G telefon için parça sipariş ederken yıl sonu üretimin 73-74 milyon kalması ve tutturulamaması muhtemel 5-6 milyon adedin 2021'e ertelenmesi bekleniyor.

Apple'ın 5G telefonlarının en düşük fiyatlı modelinde 6.1 inç OLED ekran ve iki arka kameranın olması ve bu modelin üretimin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturması muhtemel. En pahalı 5G iPhone modelinde ise 6.7 inç ekran boyutu ve üçlü kamera olacağı gelen bilgiler arasında.