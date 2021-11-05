SON DAKİKA: Vuhan'da salgını incelediği için tutuklanan gazeteci ölmek üzere!

Vuhan'da salgını inceleyen gazeteci tutuklanmıştı: Ölmek üzere! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koronavirüs salgının başında Vuhan'da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yapan ve yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan Çinli gazeteci Zhang Zhan dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Guardian'da yer alan habere göre, 37 yaşındaki eski avukat Zhang Zhan, mayıs ayında gözaltına alınmıştı ve aylardır açlık grevindeydi.

Ailesi Zhan’ın sağlık durumunun kötü olduğunu ve ölümünün yakın olduğu söyledi. Abisi Zhang Ju, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zhan’ın şu anda ciddi bir şekilde zayıfladığını ve daha uzun yaşayamayabileceğini yazdı.

— Ju Zhang (@Jeffreychang81) October 30, 2021

Paylaşımda, "Zhan 177 cm boyunda ve şu an 40 kilodan zayıf. Yaklaşan soğuk kıştan sağ çıkamayabilir. Umarım dünya onun eskiden nasıl olduğunu hatırlar" ifadelerini kullandı.

AFP’ye konuşan aileye yakın bir kaynak ise, Zhan'ın ailesinin 3 haftadır görüşme talebinde bulunduğunu ancak yanıt alamadığını söyledi.

Zhan, "meseleleri karıştırmaktan ve sorun çıkarmaktan" suçlu bulunuyor. Zhan, yetkililerin, salgının şiddetinin üstünü örtüp örtmediğini sorgulamış ve ana akım medyada uygulanan sansürü dile getirmişti.