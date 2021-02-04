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HaberlerTeknolojiSon dakika! Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlıyor
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Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar'da fabrika kuruyor

Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar'da yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon üretimine başlayacak. Bu yatırım 2000 kişilik istihdam sağlayacak

Son dakika! Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlıyor
HABERTURK.COM

Xiaomi, Türkiye'de 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlayacağını açıkladı. Türkiye, Xiaomi'nin Avcılar'da açacağı fabrika ile markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Xiaomi 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacak. Marka bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu "Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz" dedi.

14 BİN METREKARE ALANA KURULACAK

Liu sözlerini, "Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim" ifadeleriyle tamamladı.

Üretim ile ilgili Salcomp Avrupa Direktörü David Chang: "Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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