Yangınlarda 12'nci gün! 6 noktada yangınlar sürüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Muğla bölgesinde 10 gün önce başlayan orman yangınlarından Marmaris ve Bodrum yangınları kontrol altına alınırken, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer ve Milas’taki orman yangınları devam ediyor.

Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını ise kontrol atına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı yerde çıkan orman yangını söndürüldü. Manisa'da da çıkan 2 yangın söndürüldü.

Son bilgilere göre, yangınların 11 gününde 223 orman yangını çıkarken, 6'sı devam ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor.

KUVEYT İTFAİYE EKİBİ GÖNDERİYOR

Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye bugün itfaiye ekibi göndereceği bildirildi.

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.

AZERBAYCAN'DAN AFYON'A DESTEK

Yurt genelinde devam eden yardımlara destek için Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’den yola çıkan yangın söndürme kafilesi Afyonkarahisar’a ulaştı. Burada mola veren ekipler Muğla ve Antalya’daki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılacak.

Bakü’den yola çıkan 41 araçlık yangın söndürme ekibi yangın bölgesine ilerlerken Afyonkarahisar’da mola verdi. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinde gece mola veren ekipler kortejler eşliğinde geldikleri özel idare yerleşkesinde yemek yiyip araçlarının kontrollerini yaptıktan sonra polis eşliğinde Muğla ve Antalya’ya doğru hareket etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına konuşan yangın söndürme ekipleri, yangınlara destek vermek için Bakü’den geldiklerini belirterek, “Burasıda bizim topraklarımız. Azerbaycan neyse bizim için Türkiye’de aynı. Yangınları hep birlikte söndüreceğiz İnşallah” dediler.

Sırayla Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinden yola çıkan araçlardan Azerbaycanlı yangın söndürme ekipleri tarafından Türk bayrakları sallandı.

MİLAS'TAKİ YANGINA GECE MÜDAHALESİ

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına, gece söndürme kabiliyeti olan 3 helikopterle müdahalede bulunuldu.

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterlerin, gece boyunca kara ekiplerine destek vereceği bildirildi.

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 7, 2021

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, yanan alanlara helikopterin su bırakma anı yer alıyor.

Öte yandan, bir gece söndürme kabiliyetli helikopterin Isparta'daki yangın söndürme çalışmasına destek verdiği belirtildi.

MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Saruhanlı ve Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Saruhanlı'nın Çakmaklı Mahallesi Karatepe mevkisinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına orman işletme müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alınan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında 24 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

GÖRDES'TE YANGINDAN 4 HEKTAR ALAN YANDI

Gördes ilçesine bağlı Kırankör Mahallesi Alankaya mevkisindeki ormanlık alanda da çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri,1 dozer ve 31 personel ile müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına geçildi.

Alevler nedeniyle 4 hektarlık alan zarar gördü.