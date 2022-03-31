Yanlış yola girdi! Geri geri gidiyordu! Korkunç olay! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da kaza, saat 11.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi İkitelli Kavşağında meydana geldi.

ARKADAŞINI ARAÇTAN İNDİRDİ

Edinilen bilgiye göre, TIR sürücüsü, Basın Ekspres yoluna bağlandığı yola girdikten sonra arkadaşı İbrahim Akalın’ı indirdi.

GERİ GERİ GELMEYE BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre sürücü daha sonra yanlış yola girdiğini fark edip geri geri gelmeye başladı. Bu sırada araçtan inen İbrahim Akalın (45), yolun karşısına geçmeye çalışırken geri geri gelen TIR'ın altında kaldı.

SÜRÜCÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kamyonun üstünden geçtiği Akalın’ın yerde yattığını fark eden sürücü, aracı durdurup yanına gitti. Sinir krizi geçiren sürücüyü etraftakiler sakinleştirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Akalın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise herhangi bir kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İncelemenin ardından 45 yaşındaki adamın cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan kaza yerinde sinir krizi geçiren Akalın’ın akrabaları zorlukla sakinleştirildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.