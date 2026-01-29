Yapay zeka kullanarak devlet büyüklerinin görüntülerinin yer aldığı videolar oluşturup ardından bunu yatırımcılık reklamına çevirip 2 vatandaşı 873 bin 651 TL dolandıran 17 kişi beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

AFYON MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar merkezli olarak 5 kentte yapıldı. Çetenin sosyal medya platformları üzerinden yapay zeka programlarını kullanıp devlet büyükler ile tanınmış kişilerin görselleri ile hazırlanan videolarla hisse senedi, yatırım şeklinde reklamlar verip 2 vatandaşı toplamda 873 bin 651 TL tutarında dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

17 ŞAHIŞ GÖZALTINA ALINDI

Ardından harekete geçen polis ekipleri olaya 19 kişinin karıştığını tespit etti. Afyonkarahisar merkezli 5 ilde polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.