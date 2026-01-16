Habertürk
        Milli Savunma Bakanı Güler, Barrack ile görüştü | Dış Haberler

        Milli Savunma Bakanı Güler, Barrack ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü

        16.01.2026 - 11:05
        Yaşar Güler Barrack ile görüştü
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

        twitter

        MSB'den yapılan açıklamaya göre kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

        Öte yandan Barrack dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelmişti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması ele alındığı ifade edilmişti.

        Kazanın faili kar topu!

        Kayseri'de karla eğlence kazaya dönüştü: Çocukların attığı kartopunun sürücüye isabet etmesiyle kontrolden çıkan kar küreme aracı refüje çarptı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

