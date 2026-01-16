Milli Savunma Bakanı Güler, Barrack ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

MSB'den yapılan açıklamaya göre kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Öte yandan Barrack dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelmişti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması ele alındığı ifade edilmişti.