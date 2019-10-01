Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı.

Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi" yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

Yaşar İpek, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim oldu. İpek, Metris Cezaevi'nde cezasını çekecek.

İpek, "Asla şiddet uygulamadım. Hayatımda bir kere bağırdım çağırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bizim aşkımız hapishane yolunda başladı, hapishane yolunda bitti. Seren'in ne ölüsüne giderim, ne de ölümüme gelsin. Hiç bulaşmamam gereken bir ilişkiye bulaşmışım." dedi.

SEREN SERENGİL DE 3 GÜN HAPİS YATMIŞTI

Seren Serengil de geçtiğimiz yıl Gülben Ergen hakkındaki konuşma yasağını delerek, yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 gün hapis cezası çekmişti. İpek, zor günlerinde Seren Serengil'in yanında olmuş ve hapishaneye giriş sürecinde Serengil ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Seren Serengil, SHOW TV'nin sevilen programı Hey Canlı'ya şu açıklamaları yapmıştı:

*Gülben Ergen bizi bitirdi.

*Yaşar İpek'in kardeşi, Gülben’in eski çalışanı. Onu üstümüze sürdü, hep bizi mahvetti.

*Yaşar’ın babası belli değil. Yaşar'ın annesi iki erkek kardeş ile evlenmiş.

*2 sene boyunca beni hep dövdü ama seviyorum diye sabrettim. Keşke en başta yapsaydım bunu.



*Para için madde işine girdi.

*Yaşar madde bağımlısı. Parası yok diye bu işi yaptı. O parasız diye evimde besledim, onu gezdirdim. Tedavi görüp arınsın istedim.

*Anlatamadığım çok şey var ama Yaşar yaptıkları için cezaevine girecek.

*Eski sevgilim Özay da bunlardan çok çekti.

Serengil'in ardından Yaşar İpek de Ali Çınar'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sessizliğini bozan İpek, şu ifadeleri kullanmıştı:

*Benim Seren'e bu zamana kadar asla fiziki bir temasım olmadı.

*Ben 'Başkasından alınan mitokondri ile hamile kalınmasını istemiyorum' dedim. 'Tamam, çocuk yapmıyoruz, boşanalım' dedi. 'Tamam' dedim, 'Boşanalım'. Madem sen benimle çocuk yapmak istiyorsun. Ben kobay mıyım?

*Seren 1 ay sonra 'Kendi yumurtalarımla yapacağım' dedi. Kabul ettim, ona iğneleri her gün ben yaptım. Ben çocuğumun olmasını istemesem o iğneleri 1 ay boyunca kendim yapar mıyım?

*Benim çocuğum olmasından çok Seren'in çocuğunun olmasını istiyorum. Çünkü bu agresifliği, insanlara küslüğü, kızgınlığı hepsi geçecek. O duyguyu, o sevgiyi aldığında anlayacak.

*Bu ses kaydı var ya, eve gittiğim... O gün hastaneden başka biri aradı. Kız, 'Yaşar biz çok üzülüyoruz. Bu mitokondri vardı ya, başkasının sıvısı...' dedi. O an buz kesildim o lafı duyunca. 'Biz o sıvıyı Seren'e uyguladık' dedi.

*İkimizin DNA'sına o kabul etmediğim şeyi koymuş. Çılgına döndüm. Ben böyle bir şey kabul etmediğimi söylemiştim.

* Ben karıma güvendim, hastaneye güvendim... 'Sizi mahkemeye veriyoruz' dediler, o sinirle eve gittim. 'Sperm senin spermin. Yüzde 90 senin. Diğeri seni ne ilgilendirir?' deyince ana avrat sövmüşüm.

*Benim karımı hepimiz tanıyoruz. Ben ona vursaydım o böyle durabilir miydi? Ben ona bir yıl bu şiddetleri uygulayan bir insan olsaydım arkadaşlarımı, dostlarımı niye sildim?

*Bütün kadınlardan özür diliyorum ama bu konudan dolayı Seren'den dilemiyorum.

*Havluyla şiddet uygulamak benim tarzım olan bir şey değil. Vurmak da benim tarzım değil.

*Ben çocuğuma herkesten daha iyi baba olurum. O babalıksa bana yakışır. O da inşallah anneliğini doğru dürüst yapar. Ben babalık görevlerimi sonuna kadar yerine getiririm.

*Ben çocuktan vazgeçecekmişim... Bunlara sadece güldüm.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Sanatçı Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra, kendi deyimiyle “aşık olduğu” mesleği yapmaya karar verdi. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürdü.

Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturdu. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı.