        Son dakika: Yaşlı kadının ölümü açık kalan pencereyle ortaya çıktı

        Yaşlı kadının ölümü açık kalan pencereyle ortaya çıktı

        Burdur'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadın, evinde fenalaşarak hayatını kaybederken olay komşularının açık olan camdan şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:31
        Ölümü açık kalan pencereyle ortaya çıktı

        Burdur'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadın, evinde fenalaşarak hayatını kaybederken olay komşularının açık olan camdan şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, saat 13.30 sıralarında Çeşmedamı Mahallesi Alacacılar Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahsene Ölmezoğlu (81) isimli kadının evinin penceresinin uzun süredir açık olmasının şüphelenen komşular yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Daha sonrasında komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

        İtfaiye ekipleri tarafından yaşlı kadının evinin kapısı açılırken Ölmezoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaşıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken Ölmezoğlu'nun cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ana Haber Bülteni - 5 Mart 2026 (İran Savaşı Bitirmek Mi İstiyor?)

        Savaşın 6. gününde neler yaşandı? Beyrut'a saldırılar sürüyor mu? ABD din savaşı olarak mı görüyor? İran savaşı bitirmek mi istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

