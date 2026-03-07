Burdur'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadın, evinde fenalaşarak hayatını kaybederken olay komşularının açık olan camdan şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Çeşmedamı Mahallesi Alacacılar Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şahsene Ölmezoğlu (81) isimli kadının evinin penceresinin uzun süredir açık olmasının şüphelenen komşular yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Daha sonrasında komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından yaşlı kadının evinin kapısı açılırken Ölmezoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaşıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken Ölmezoğlu'nun cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.