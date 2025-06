Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Kongrelerimizi yaptık ve açılışlarımızı tamamladık, bütün Türkiye'de teşkilatlandık, büyük kongremizi gerçekleştirdik, dilekçemizi verdik. Ekimde yapılabilecek muhtemel bir seçime, seçim olur diye söylemedim ama olursa hazır hale geldik" dedi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir dizi ziyarette bulunmak ve A Parti Bursa İl Başkanlığı'nın açılışını yapmak için Bursa'ya geldi. İlk olarak Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'nda partisinin İl Teşkilatı, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Ağıralioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, "A Parti ile Türk milletinin siyasal ufkuna pırıl pırıl bir parti hediye ettik. Siyasetin sıkışmışlığına, muhalefet-iktidar kavgasına rağmen, muhalefet tarafında 'AK Parti kalacak' korkusuna, iktidar tarafında 'CHP gelecek' kaygısına rağmen, 'Ya kırk katır ya kırk satır' tercihi dışında başka bir yolun da mümkün olduğu iradesini millete sunan bir parti kurduk. İktidar, zaman zaman vazifelerini doğru yapamamış olmasına rağmen muhalefete, 'Bunlara memleket teslim edilmez, bunlara vatan verilmez, bunlara devlet, millet emanet edilmez, bunlara hazine teslim edilmez' diye istihza ederken, biz hem iktidara hem muhalefete karşı, kendisine vatan, millet, devlet teslim edilebilecek hazine, ülke, ülkü, bayrak emanet edilebilecek bir parti kurduk. Vatanına, milletine bağlı, dinine, devletine, cumhuriyetine, bayrağına bağlı, alın terinin hakkına, çalışanın emeğine, çocuklarının hayallerine bağlı bir parti. Memlekette neyi koruyacağını, neyi muhafaza edeceğini, ne yapacağını ve ne yapmayacağını bilen, Türkiye'nin büyük potansiyeline yürüyebilecek bir kadro hediye ettik" dedi.

"İlk açılışlarımızı 'Halk Buluşması' adıyla millete sunduk. Bu 'Halk Buluşması' bizim halkla buluşmamız değil, milletimizi neyle buluşturacağımızı anlatmak için yaptığımız bir buluşmaydı. Yapacaklarımızı, AK Parti iktidarının yapamadıkları üzerine kurguluyoruz. Dolayısıyla biz 23 yıllık kudretli bir iktidarın elinde her şeyi yapabilme imkanı olduğu halde, hedeflerinin hepsini tutturamamış bir iktidarın tutturamadığı hedeflerin, vaat edip de başaramadığı programların, planların kalanına talibiz. Partiler arası bir kavganın değil, memleketin ufkuna, daha güçlü bir Türkiye idealine inanmış olmanın derdindeyiz. Partimiz altıncı ayını doldurdu. Şimdi sekizinci aydayız. Kongrelerimizi yaptık ve açılışlarımızı tamamladık, bütün Türkiye'de teşkilatlandık, büyük kongremizi gerçekleştirdik, dilekçemizi verdik. Ekimde yapılabilecek muhtemel bir seçime, seçim olur diye söylemedim ama olursa hazır hale geldik. Türkiye'de siyasete bir parti hediye ettik. Hediye ettiğimiz partinin en önemli özelliği şu, bagajı yok. Önünde, arkasında lobisi, kulisi yok. İtham edileceği, devletine milletine mahcubiyet sebebi sayılacak bir kabahati yok. Devlet ve millet düşmanlarına tebessüm etmek nasip olmamış. Vatanın, milletin hasımlarıyla hayatının hiçbir döneminde yolu kesişmemiş. Hazineye el sürmemiş. İmana, binaya, vatana, cumhuriyete, çocuklarımızın insanca yaşasınlar, hayaller kurabilsinler diye yaşadıkları memlekete alın teri dökerek, bugünlere gelebilmiş memleket evlatlarının partisi."

'MİLLET GEÇEN SEÇİMDE FAKİRLİĞE RAZI OLDU'

Siyasetçilerin halkın gözünde itibarsızlaştırıldığını söyleyen Ağıralioğlu, "Siyasetçiler bu dönemde her söylediğinin tersini yapabilen, her düşman olduklarına dost olabilen, her dost olduklarına hasım olabilen; bugün dediklerinin tersini de savunabilen, dün söylediklerinin özrünü dahi bilmeyen bir ilkesizlik hattına düştüler. İki yılda bir kahramanlarla hainlerin yer değiştirdiği, berbat bir siyasal iklimde biz hep milletin evladıyız. Hep devletin, milletin yanındayız. Hep milletin hakkının, hukukunun yanındayız. Öyle de olan, böyle de olan, öyle de diyen, böyle de diyen değiliz. Memlekete, siyasete yeniden duyulacak itimadın partisini kurduk. Milletimiz demeye başlamıştır ki bu siyasetçilere itimat edilmez. Bunların dostluğuna güvenilmez, düşmanlığına güvenilmez. Bunlar bugün böyle konuşurlar ama yarın tam tersini söylerler. 'Terörsüz Türkiye' diye konuştukları şey de işte tam dediğimin alametidir. 2023 seçimlerini mevcut iktidar, muhalefeti şöyle suçlayarak kazandı, 'Efendim, bu aziz millet, eğer bu altılı masaya oy verirseniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ederseniz, bu Kemal Kılıçdaroğlu önce Öcalan'ı serbest bırakacak, çocuklarınızın katilleriyle pazarlık yapacak, Demirtaş'ı ve diğerlerini dışarı çıkaracak. Kandil’in gölgesini Cumhurbaşkanlığı pazarlık sürecinin içine dahil edecek. Millet de bunu duydu geçen seçimde. Fakirliğe razı oldu, enflasyona razı oldu, çocuklarının işsizliğine razı oldu, yaşam standartlarındaki bozulmaya razı oldu. Emekli ikramiyesi 4 bin lira, emekli maaşı 14 bin lira olan bu berbat sıkışma ikliminde, 'Yahu vatanı koruyalım, neyse. Aç kalalım, çocuklarımız biraz işsiz kalsın ama devlet, millet haleldar olmasın. Terör gölgesine maruz kalmasın devletimiz' diye düşündü. Sırf bu vicdanına şikayet ettikleri hassasiyetle, geçen dönem iktidarı bir puan farkla tercih etti milletimiz. 'PKK'nın yanında duranların canına okuyacağız' diyerek seçildiler" diye konuştu.